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Лукашенко сделает заявление, что вступление Украины в НАТО нужно согласовывать не только с Москвой, но и с Минском, – Бесараб

Лукашенко все больше начинает быть зависимым от Москвы

сегодня, 08:15
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает набивать себе цену и делать вид, что он имеет такую поддержку Кремля, что все на Западе должны с ним считаться и уважать его. Более того, даже в вопросе возможного членства Украины в НАТО Запад должен учитывать позицию не только Москвы, но и Минска. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог и политический эксперт Михаил Бесараб.

Лукашенко сделает заявление, что вступление Украины в НАТО нужно согласовывать не только с Москвой, но и с Минском, – Бесараб

Александр Лукашенко Фото: belros.tv

Политолог отметил, судя по тому, что происходит вокруг Александра Лукашенко и как он себя ведет, уже вскоре "ручной диктатор" должен сделать заявление, что Североатлантический альянс должен согласовать вопрос вступления Украины в НАТО не только с Москвой, но и с Минском. Такое заявление вполне соответствовало бы логике событий, уверен Михаил Бесараб.

"Война с Россией всегда будет щедрой на новые и креативные провокации. Покоя не будет и война не прекратится до тех пор, пока кто-то не проигрывает все. Кремль запустил процессы, в которых сложно представить другое решение", – написал политолог.

Он добавляет, согласие на капитуляцию перед Москвой всегда приводит к еще большим потерям в будущем. Об этом стоит помнить и именно это должно мотивировать к борьбе. И не только украинцев. Отсидеться или укрыться не удастся нигде. Мир стал гораздо теснее, чем восемьдесят лет назад.

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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab
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