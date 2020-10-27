Лукашенко приказал отчислить студентов, которые принимают участие в протестах

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Елизавета Черных
На совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко приказал исключить из университетов тех, кто участвовал в митингах против него:
Фото: РИА Новости
На совещании Лукашенко также призвал не уговаривать никого отказываться от протестов, а дать людям возможность самостоятельно выбирать свое будущее.
Напомним, что начиная с 9 августа в Республике Беларусь не утихают протесты против правления Александра Лукашенко и нечестных президентских выборов. Протестующих регулярно задерживают силовые структуры страны.
Ранее "Комментарии" рассказывали о вероятности введения российских войск на территорию Беларуси.
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