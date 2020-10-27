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Лукашенко приказал отчислить студентов, которые принимают участие в протестах

По словам президента Беларуси, учащихся нужно отправлять в армию или на улицу

сегодня, 15:10
Автор:

Елизавета Черных

На совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко приказал исключить из университетов тех, кто участвовал в митингах против него: 

Лукашенко приказал отчислить студентов, которые принимают участие в протестах

Фото: РИА Новости

"Студенты пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он теряет право быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены. То же и преподаватели. Их тоже единицы, но которые противно ведут себя в вузах", — отметил он.

На совещании Лукашенко также призвал не уговаривать никого отказываться от протестов, а дать людям возможность самостоятельно выбирать свое будущее. 

Напомним, что начиная с 9 августа в Республике Беларусь не утихают протесты против правления Александра Лукашенко и нечестных президентских выборов. Протестующих регулярно задерживают силовые структуры страны. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о вероятности введения российских войск на территорию Беларуси. 



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