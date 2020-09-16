Лукашенко обратился в Кремль за оружием

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Екатерина Белоброва
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу, попросил того о снабжении белорусской армии новейшим вооружением. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".
Так, по словам лидера нации, сегодня как никогда сиды России и Беларуси требуют союзных действий, ведь "внешние враги не дремлют".
Также он подчеркнул, что не позволит недругам злорадствовать и использовать момент для узурпации Беларуси.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко перечислил инициаторов протестных провокаций в Беларуси, в это число вошла и Украина.
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