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Лукашенко обратился в Кремль за оружием

Президент Беларуси продолжает "воевать" с внешними врагами, пока страна тонет в протестных акциях и забастовках

сегодня, 16:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу, попросил того о снабжении  белорусской армии новейшим вооружением. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

Лукашенко обратился в Кремль за оружием

Так, по словам лидера нации, сегодня как никогда сиды России и Беларуси требуют союзных действий, ведь "внешние враги не дремлют".

"Накануне визита Владимира Путина в нашу республику я обратился к нему за новым оружием, которое поможет нам отстоять собственные границы. Так вышло, что мы остались в критической ситуации совсем одни, но мы не самые слабые", - заключил Лукашенко.
 

Также он подчеркнул, что не позволит недругам злорадствовать и использовать момент для узурпации Беларуси.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", - заключил глава государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко перечислил инициаторов протестных провокаций в Беларуси, в это число вошла и Украина.




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