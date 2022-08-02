Ликвидация лидера "Аль-Каиды": на что это может повлиять и о чем может говорить данное сообщение

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане. О чем говорит данное сообщение? Нет ли ощущения, что весь мир сейчас – что пороховая бочка, что мы на пороге или тотальной войны, или глобальных соглашений по безопасности?

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Политический эксперт Светлана Кушнир не сомневается: если нам показывают результаты ликвидации мировых террористов, значит, дела на внутренней арене совсем плохи – и надо перекрывать негативные события и явления громким позитивом и победами.

"Именно в таком ракурсе и рассмотрим информацию Джозефа Байдена о ликвидации главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в Кабуле 1 августа, – уверена эксперт. – С прошлого года, когда было выполнение решения Администрации Белого дома о полном выводе американского военного контингента, на территории Афганистана, контролируемой Талибаном, не осталось ни одного военного армии США. Каким же образом велась слежка за перемещением главы Аль-Каиды и корректировка для точнейшего попадания в дом, где аз-Завахири гулял на балконе и принял смерть от американских дронов, остается загадкой. Но кто сейчас будет обращать внимание на детали, если Айман аз-Завахири, подхвативший управление террористами в 2011 году после ликвидации Усамы бен Ладена, и будучи до того его личным врачом – побеждён".

Теперь о том, на что эта смерть повлияет. По словам Светланы Кушнир, системные террористические организации, по типу олдскульной Аль-Каиды, уже давно сменили стратегию внутренней организации.

"Так, центральное управление Завахири Аль-Каидой уже много лет критически не влияло на три больших "рукава" в Сирии, Южной Азии или Африке. К примеру, последователи Аль-Каиды в Сирии — это мощная группировка Тахрир аш-Шам, в Южной Азии это Исламское государство, а на под влиянием и контроль террористов Аш-Шабаб в Африке попадают так или иначе территории 49 государств, включая такие, как Сомали, Нигерия, Сенегал и прочая, – поясняет эксперт. – Сейчас в самом Талибане все скажем так, технические вопросы по смерти Аймана аз-Завахири будут адресованы к главе МВД Хаккани. Тот факт, что американцы смогли достать через 21 год одного из организаторов терактов 11 сентября, явно ослабит позиции самого Хаккани, что в свою очередь может запустить внутренние прения и смену персонажей на ключевых постах у талибов".

Светлана Кушнир акцентирует, что для Аль-Каиды смерть Завахири — это новый виток борьбы за власть и "наследие Усамы бен Ладена", что в свою очередь может послужить и в плюс для ситуативного ослабления террористических групп, пока они будут выяснять, кто из них достоин занять ещё не остывшее от Завахири место.

"Если вернуться к политическим плюсам для Администрации Джо Байдена, то США штормит из-за напряженной ситуации, связанной азиатской поездкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее анонсируемый и бурно обсуждаемый визит на Тайвань может вызывать военное столкновение США и КНР. Меж тем, Байден опять болен коронавипусом, вице-президнта Харрис не видели на людях уже три дня, экономический блок демократов упорно отрицает внутренние проблемы в виде стартовавшей рецессии, а в это время 45% владельцев малого бизнеса заморозили найм новых сотрудников. Ну, а вчерашняя новость от Безоса и Амазон о том, что они увольняют сразу 100 тысяч сотрудников – вообще повергла в шок как республиканцев, так и демократов. Масла в огонь подлила ещё право-консервативная известная писательница Энн Коултэр, которая заявила, что Украина является частью России, а политистеблишмент США якобы длительное время провоцировал Путина на агрессивные военные действия. Это та самая Коултер, которая в марте на фоне кровавого нашествия росармии на территории Украины, обратилась к Путину с требованиям ввести войска в Мексику, дабы напомнить хотя бы так, будучи в подбрюшьи США об угрозе и штурме границ американского государства тысячами нелегальных мигрантов", – перечисляет Светлана Кушнир вызовы для Белого дома.

Вот поставьте себя, продолжает она, на место Байдена. Чтобы бы вы делали в таком случае?

"Если бы вы были американским демократом, да еще накануне осенних выборов, то вы бы достали, как мы говорим "методичку попередников". А там чёрным по белому записан сценарий 2011-го – года президентской гонки для второго срока Барака Обамы. Весь 2011-й был насыщен сообщениями о ликвидации организаторов и причастных к терактам 11 сентября 2001 года. Так, в мае американский спецназ ликвидировал главаря Аль-Каиды Усаму бин Ладена, потом была череда сообщений, что на территории Афганистана уничтожены десятки малых групп террористов. В сентябре устранили еще одного алькаидовца, причастного к терактам в США. А фактически, накануне дня голосования (выборы состоялись 06.11.2011), в двадцатых числа октября, Обама объявил о том, что устрани и ливийского лидера Муаммара Каффади. Эти события были восприняты в американских СМИ и обществе как победа на терроризмом, что в свою очередь подняло рейтинг Обамы и он был избран на второй срок, – напоминает Светлана Кушнир. – Полагаю, что политтехнологи и консультанты штаба Демпартии решили, что можно и сейчас использовать эту тактику побед над "всемирным злом". Тем более, что есть острая необходимость перекрыть скандалы и негатив в информационном поле, а также спасать падающий рейтинг демократов перед выборами в Палату представителей и Сенат США".

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили предполагает, что убийство лидера террористической организации не гарантирует какие-либо кардинальные последствия.

"После убийства Усамы бен Ладена в 2011 г. ситуация для американцев в Афганистане не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Место Завахири займет кто-нибудь другой, а Афганистан продолжит находиться под властью талибов", – прогнозирует эксперт.

Он не считает, что грядет тотальная война. И подчеркивает, что локальные конфликты существуют по всему миру последние несколько веков.

"Просто Украине не посчастливилось – и мы превратились в одну из таких "горячих точек" в нынешних исторических условиях, – поясняет Георгий Кухалейшвили. – Напряженность в отношениях тех же Китая и Тайваня существует с 1949 года – и дело дважды доходило до боестолкновений на море, артиллерийских дуэлей. Противоречия между сербами и албанцами в Косово возникали неоднократно с момента прекращения фазы активных боевых действий в 1999 году".

Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин считает, что развивающиеся конфликты по всему миру говорят о становлении новой мировой архитектуры.

"Высокотехнологичное оружие является фактором сдерживания геополитических игроков от ведения боевых действий на территории крупных игроков. Однако позволяет государствам создавать горячие точки на территориях, менее вовлеченных в военные альянсы, – поясняет эксперт. – Поэтому мы не видим прямых столкновений между, скажем, США и Китаем. Однако видим угрожающие знаки на Тайване. Украина из-за российской агрессии тоже стала таким полем битвы. И нам нужно через это противостояния получать доступ к новым технологиям вооружения и модернизировать экономику в соответствии с новыми условиями".

По мнению Петра Охотина, сейчас нам, как никогда, интересен опыт ФРГ и ее политики времен холодной войны, а также кейсы взаимодействия Южной Кореи и Израиля с Западом.

"Мировая смута закончится. И нам важно быть среди партнеров-победителей, – уверен эксперт. – То, что война ведется на нашей территории, дает украинским властям и обществу право четко говорить о том, что Россия должна получить статус государства-террориста как участник попытки передела мира на принципах и в союзнических отношениях со странами, где пренебрегают соблюдением прав человека и свободы слова. Да, разговор о ценностях в наше время перетек на поля битвы в горячих точках".

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