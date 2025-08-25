Лавров заявил о "нелегитимности" Зеленского: реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал президента Владимира Зеленского "нелегитимным". По словам Сибиги, такие нелепые слова российского министра лишь отвергают мирные усилия.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в соцсети X отметил, что заявления о "нелегитимности" Зеленского были озвучены Лавровым, который уже 21 год находится на своем посту и под руководством российского диктатора Владимира Путина, правящего в РФ уже четверть века.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который 21 год просидел в своем кресле, служа тому, кто правит более 25 лет. У него нет легитимности говорить о легитимности. Такие бредовые заявления показывают, что Россия отвергает мирные усилия", — ответил Сибига.

Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что "точки зрения Конституции Украины" Зеленский не является легитимным. По словам главы МИД РФ, в Кремле готовы признать президента Украины "де-факто" для встречи с Путиным, однако из-за так называемой "нелегитимности" в Москве будут возникать вопросы подписей в договоренностях, в частности об окончании войны.

Отметим, что, несмотря на ссылку Лаврова на Конституцию Украины относительно "нелегитимности" Зеленского, пропагандистские заявления не учитывают норму Закона Украины "О правовом режиме военного положения", когда во время военного положения выборы не проводятся.

