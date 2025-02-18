Мирный план США по Украине из трех пунктов, про который 18 февраля сообщили западные СМИ, не соответствует действительности. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по окончании переговоров в Саудовской Аравии.

Лавров назвал фейком план США "перемирие-выборы-мир". Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что план США, предполагающий последовательность "перемирие — выборы в Украине — финальное соглашение о мире" — это фейк. В этом министра якобы заверила во время переговоров американская делегация.

Ранее Fox News писало, что Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, якобы предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом же заявил 18 февраля депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский. Он подчеркнул, что предложение о проведении президентских выборов до подписания мирного соглашения — это "подарок Трампа Путину".

Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Правитель РФ Владимир Путин уже после того, как Трамп поставил ему ультиматум в январе 2025 года, завел старую песню про якобы "нелегитимность" Зеленского. Он считает, что, не проведя выборы в 2024 году, президент Украины якобы уже не полномочен подписывать документы о мире, которые станут результатом переговоров с РФ. В медиа обсуждалась также идея, что подписывать мир с Россией должна уже обновленная (после выборов президента и нового состава Рады) власть Украины.

Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля.