Кузьмин: Тысячи украинцев обратились к Медведчуку с просьбой договориться с Россией о вакцине от COVID-19

Народный депутат Украины Ренат Кузьмин в своем блоге на портале 112.ua заявил, что Украина нуждается в вакцине от COVID-19, пускай даже российского производства.

"Ладно, не хотите покупать русскую вакцину. Понимаю: американцы запретили. Ну, чтоб попозже свою нам продать втридорога.

Своей отечественной вакцины нет. Тоже понимаю: ни ума, ни фантазии, ни денег для ее разработки.

Но, если уж вы такие патриоты, как хотите казаться, так возьмите у русских технологию и начните производить свою вакцину: нас обеспечьте и продавайте ее всему миру. Что для этого нужно? Ясно же — если Медведчук смог договориться о поставках вакцины в Украину, то он сможет договориться и о передаче нам технологии ее производства. А тут и здоровье населения, и поддержка отечественного производителя, и наполнение бюджета...

Понимая это, тысячи украинцев уже обратились к Медведчуку с просьбой договориться о передаче нам соответствующей технологии. Среди них и академик Пешко, направивший и Медведчуку, и Зеленскому письма об этом. Документ по ссылке.

Как думаете, какое решение примет болеющий COVID-19 президент Зеленский? И какое решение примет Медведчук, на себе испытавший эффективность российской вакцины?", — написал Кузьмин.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему в Украине провалилась медицинская реформа.

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