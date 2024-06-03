Кулеба заинтриговал заявлением об ударах по РФ: над чем Украина уже работает

Украина не прекращала дипломатическую работу и продолжит работать с союзниками над расширением сферы применения западного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины считает очень правильным решение союзников предоставить Украине право бить по территории России западным вооружением.

В то же время министр подчеркнул, что это не означает карт-бланша, поскольку существуют правила, которых Украина должна придерживаться. Кулеба также анонсировал, что Украина будет договариваться с союзниками о расширении сферы применения их оружия.

"Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".



