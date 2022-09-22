Кулеба резко поставил на место оскорбившего Зеленского Лаврова: подробности

Лавров в своем сегодняшнем выступлении повторял традиционные нарративы Кремля о "преступлениях" так называемого "киевского режима", которые будто прикрывают США и их союзники.

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба поставил на место и потроил Лаврова на заседании Совбеза ООН. Кремлевский дипломат в своем выступлении сделал неблаговидное заявление в сторону президента Зеленского. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на трансляцию заседания ООН.

"США и их союзники за попустительства международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын", — сказал Лавров во время выступления в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что Лавров сразу после своего выступления скрылся из зала. Но это не помешало украинскому министру ответить на обвинения и выпады Кремля.

Кулеба, взяв на заседании слово, заявил, что зал ООН за все свое время видел много горячих выступлений, однако "объем лжи от российских дипломатов беспрецедентен".

"На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, — это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", — подчеркнул украинский министр.

Кроме этого, Кулеба потролил Лаврова, заявив, что он убегает так же, как и российские войска с поля боя.

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", — сказал Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай призвал Россию и Украину вернуться к переговорам.