Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы

ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз гражданам России. Сначала они должны научиться уважать международные границы. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр обратился с призывом к странам Европейского Союза и "Большой семерки" перестать выдавать визы россиянам.

Дмитрий Кулеба отметил, что, как показываю социологические опросы. Большинство граждан РФ поддерживаю полномасштабную войну России против Украины, значим, им нужно запретить пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.

Стоит отметить, что на днях глава правительства Эстонии Кая Каллас также призвала власти стран Евросоюза как можно скорее прекратить выдавать туристические визы российским гражданам.

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