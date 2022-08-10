logo

BTC/USD

23888.02

ETH/USD

1826.25

LTC/USD

61.64

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы

ЕС и страны G7 должны принять важное решение и запретить въезд россиянам - считают в МИД Украины

сегодня, 17:10 comments2153
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз гражданам России. Сначала они должны научиться уважать международные границы. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр обратился с призывом к странам Европейского Союза и "Большой семерки" перестать выдавать визы россиянам. 

Дмитрий Кулеба отметил, что, как показываю социологические опросы. Большинство граждан РФ поддерживаю полномасштабную войну России против Украины, значим, им нужно запретить пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.

Стоит отметить, что на днях глава правительства Эстонии Кая Каллас также призвала власти стран Евросоюза как можно скорее прекратить выдавать туристические визы российским гражданам.                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — Украину уже поделили: оккупанты пытаются внушить людям, что независимой страны уже нет, мол ряд украинских областей отошли Польше и там вместо гривны уже вводят злотые, а на другой части хотят рубли, потому что те области контролирует Россия.

Также издание "Комментарии" сообщало — есть 100% уверенности в том, что украинская армия сможет до конца нынешнего года деоккупировать Херсон. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в интервью "РБК-Украина" поделился генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Ранее "Комментарии" писали — время пришло: есть ли уже условия для возвращения Крыма – о чем говорит заявление президента.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1557342922458144775?t=ASX8g_wgEuH1CvpFAe5haw&s=35
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!