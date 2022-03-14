Кулеба просит мир предотвратить Третью мировую войну

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу с призывом объединиться вокруг Украине и помочь предотвратить Третью мировую войну. По мнению украинского дипломата, это можно сделать только победив российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал у себя в Twitter.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, его послание, в первую очередь, адресовано к тем, кто боится быть втянутым в Третью мировую войну. Украина на сегодняшний день успешно дает отпор российскому агрессору на всех фронтах, но Киев нуждается в постоянной помощи со стороны западного мира. Эта помощь должна быть в разных направлениях. Украина нуждается в новейшем вооружении, и Украина нуждается в существенном усилении санкционного давления против России, которая должна оказаться в полнейшей изоляции.

Только так, уверен Дмитрий Кулеба, можно помочь Украине победить страну-агрессора и Владимира Путина. И, тем самым, предотвратить ещё большую войну, которая может охватить весь мир. Пока это можно сделать — нужно прикладывать все усилия, чтобы не было слишком поздно.

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