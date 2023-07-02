Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает членов НАТО не совершать ошибку в 2008 году, когда вступление Украины в НАТО было заблокировано лидерами военного альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время интервью для немецкого издания Bild Дмитрий Кулеба предупредил, чтобы Германия не мешала вступлению Украины в НАТО на саммите в Литве, который пройдет 11-12 июля этого года. По словам украинского министра, сейчас продолжаются переговоры с правительством Германии на всех уровнях по этому вопросу.

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"Не повторяйте ошибку, которую совершила канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году", — сказал Кулеба и добавил, что это открыло двери для нападения Путина на Грузию и Украину.

Дмитрий Кулеба указывает, что в 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель была категорична о вступлении Украины в НАТО и заблокировала этот процесс. Глава МИД считает, если бы Украина в 2014 году была членом НАТО, то Россия не смогла бы осуществить аннексию Крыма, ввести войска на Донбасс и в конце концов не начала бы полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Кулеба также выразил понимание, что Украина пока не сможет стать членом НАТО, ведь в стране идет война.

"После войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО", – говорит украинский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал, сколько стран НАТО официально поддерживают членство Украины в Альянсе.