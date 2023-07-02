logo

BTC/USD

30528.45

ETH/USD

1919.26

LTC/USD

110.95

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине

Украинский министр иностранных дел назвал ошибку Запада, которая могла предотвратить войну в Украине.

сегодня, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает членов НАТО не совершать ошибку в 2008 году, когда вступление Украины в НАТО было заблокировано лидерами военного альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время интервью для немецкого издания Bild Дмитрий Кулеба предупредил, чтобы Германия не мешала вступлению Украины в НАТО на саммите в Литве, который пройдет 11-12 июля этого года. По словам украинского министра, сейчас продолжаются переговоры с правительством Германии на всех уровнях по этому вопросу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Не повторяйте ошибку, которую совершила канцлер Меркель в Бухаресте в 2008 году", — сказал Кулеба и добавил, что это открыло двери для нападения Путина на Грузию и Украину.

Дмитрий Кулеба указывает, что в 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель была категорична о вступлении Украины в НАТО и заблокировала этот процесс. Глава МИД считает, если бы Украина в 2014 году была членом НАТО, то Россия не смогла бы осуществить аннексию Крыма, ввести войска на Донбасс и в конце концов не начала бы полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Кулеба также выразил понимание, что Украина пока не сможет стать членом НАТО, ведь в стране идет война.

"После войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО", – говорит украинский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал, сколько стран НАТО официально поддерживают членство Украины в Альянсе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-aussenminister-kuleba-exklusiv-merkel-warnung-an-deutschland-84527080.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!