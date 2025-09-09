Кулеба отреагировал на информацию о том, что он сбежал из Украины в Польшу

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новость в итальянских медиа, что якобы он оперативно покинул Украину, узнав о вступлении в силу указа, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Как передает портал "Комментарии", в пресс-службе Дмитрия Кулебы изданию "Громадське" объяснили, правдивая ли это информация.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Итальянское издание Open со ссылкой на Corriere della Sera утверждало, что Кулеба выехал в Польшу из Киева на собственном авто и якобы бывший глава МИД Украины сделал это, узнав о данном указе.

Также итальянское медиа цитирует якобы слова Кулебы, что он никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, как вору среди ночи.

В пресс-службе Кулебы заявили, что информация в медиа "подана некорректно". Они подтвердили изданию, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление, которое запрещает выезд бывшим дипломатам с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, но отметили, что экс-министр выехал в командировку до его обнародования.

Также изданию представители экс-министра объяснили, что он поехал через Польшу на международную конференцию World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. Кулеба там примет участие в панельной дискуссии на тему "Перевооружение Европы" и собирается выступить на тему "Уроки войны в Украине".

Кроме этого, затем Кулеба планирует снова посетить Польшу для участия в другой конференции. В его пресс-службе проинформировали, что 20 сентября бывший министр иностранных дел Украины должен вернуться в Украину и в эту же дату выступит на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве.

Позже уже сам политик записал видео, в котором решил прояснить ситуацию, отметив, что примерно раз в год появляются заголовки, что Кулеба куда-то сбежал, но на самом деле, уточнил дипломат, за этими громкими заголовками ничего не стоит. Кулеба пообещал, что после участия в запланированных ранее мероприятиях он обязательно вернется в Киев.

