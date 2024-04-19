Кулеба обрадовал заявлением: G7 определила "конкретные шаги" по помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что его коллеги из стран "Группы семи" определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, Запад имеет возможность "как можно скорее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", — заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.

Глава МИД Украины находится в Италии для участия в переговорах по странам из "Группы семи". Одна из главных тем — передача систем ПВО Украине.

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