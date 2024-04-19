logo

BTC/USD

63733.28

ETH/USD

3049.19

LTC/USD

82.44

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба обрадовал заявлением: G7 определила "конкретные шаги" по помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба обрадовал заявлением: G7 определила "конкретные шаги" по помощи Украине

Глава МИД уверяет, что западные партнеры сделают все, чтобы помочь Украине

19 апреля 2024, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что его коллеги из стран "Группы семи" определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Кулеба обрадовал заявлением: G7 определила "конкретные шаги" по помощи Украине

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, Запад имеет возможность "как можно скорее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", — заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.

Глава МИД Украины находится в Италии для участия в переговорах по странам из "Группы семи". Одна из главных тем — передача систем ПВО Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские издания зачастили с мрачными для Украины прогнозами. The Wall Street Journal пишет, что стратегия российского диктатора Владимира Путина, направленная на то, чтобы снизить поддержку нашей страны со стороны Запада, может решительно изменить ход войны в пользу РФ. То Politico утверждает, что из-за неспособности Запада быстро и качественно вооружать Украину, Путин как никогда близок к цели – подавить украинское сопротивление. Это происходит на фоне участившихся переговоров с Китаем – как европейцев, так и американцев. А также обострения между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Понимает ли Запад риски глобальной войны, если продолжать и далее играть в поддавки с авторитарными режимами, пытаться умиротворить агрессоров, бояться переступить эфемерные "красные линии"? Произойдет ли перелом в сознании демократического мира, который, похоже, забыл, что добро должно быть с кулаками? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости