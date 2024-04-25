Кулеба дал новое объяснение по приостановке консульские услуг для мужчин: будет ли отменено решение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, сколько мужчин вернутся из-за границы после приостановки консульских услуг для них. Но прежнее положение вещей он считает несправедливым. Как передает портал "Комментарии", такими мыслями глава МИД Украины поделился с "The Guardian".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Так, комментируя приостановку консульских услуг для украинских мужчин мобилизационного возраста, Дмитрий Кулеба назвал это шагом к справедливости в то время, когда "парни в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне", — сказал министр иностранных дел.

По его словам, пока непонятно, сколько мужчин теперь вернутся обратно, но он считает недопустимым, чтобы одни украинцы "сидели в ресторанах" за границей, пока другие гибнут.

Стоит отметить, реагируя на инициативу украинского МИД, власти Польши уже заявили, что вполне серьезно готовы отнестись к тому, чтобы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста на Родину, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Polsat News".

В то же время представитель МВД Германии Максимилиан Каль прокомментировал информацию о возможных последствиях для украинских мужчин призывного возраста, которые потеряют доступ к консульским услугам. По его словам, такая ситуация не отразится на статусе украинских беженцев, в том числе и мужского пола. Никто в Германии не намерен пока что возвращать украинских мужчин призывного возраста на Родину.

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