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Кто взялся готовить украинских военных к контрнаступлению

Учения украинских воинов проходят на современной технике Северо-Атлантического альянса

сегодня, 18:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Союзники помогают в подготовке военного резерва Украины, которая сейчас проходит, в частности, под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО. Об этом в Телеэфире сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишут "Комментарии".

Кто взялся готовить украинских военных к контрнаступлению

Военный резерв готовят лучшие инструкторы ведущих стран НАТО

“Мы готовим свой личный состав профессионально. Тот резерв, который сейчас готовится, в частности, он готовится под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО, таких, как Великобритания, США, как Германия. Даже сейчас австралийцы и новозеландцы, похоже, начали готовить, у которых очень хороший опыт тоже в той же афганской кампании. Плюс на новой технике. И еще главное, что очень огромное количество украинских бойцов и командиров имеют боевой опыт. Начиная с 2014 года, всю эту войну многие прошли, особенно командиры среднего и высшего звена, и командующие”, — сказал кадровый военный.


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Он также прокомментировал обнародованное видео, на котором британские военные, инструкторы, выстроились в шеренгу и отдавали честь украинским военным, покидающим Великобританию после прохождения учебы.

“Это Британию показывает как раз как очень мощную страну и в военном плане, и в плане военных традиций, и вообще традиций чести, традиций достоинства… Большой респект им за то, что они так провожали наших ребят. И на самом деле это ковалось не за один год, наши военнослужащие вместе с британцами были на огромном количестве как военных учений, так и стабилизационных натовских миссий или международных коалиций, как в Ираке, например, или в Косово, в других миротворческих стабилизационных миссиях. Они воевали вместе, они прошли огромное количество учений совместных", — сказал Череватый.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина была вынуждена отложить анонсированное ранее весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды.

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