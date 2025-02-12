Кто не оправдал надежд Трампа: состав переговорщиков по Украине ошарашил

Президент США Дональд Трамп попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры по окончанию войны в Украине, которые, как он уверен, будут успешными. Интересно, что в этом списке нет фамилии спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, чей мирный план должен был лечь в основу урегулирования, отмечает портал "Комментарии".

Трамп не назвал Келлога среди назначенных им переговорщиков по войне в Украине. Фото: Всемирный экономический форум / Flickr

Трамп вечером 12 февраля после телефонных переговоров с российским правителем Владимиром Путиным заявил, что мирный процесс по Украине стартует "немедленно". Американский лидер сразу же провел телефонные переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. По состоянию на 19:41 разговор только что завершился.

В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа. Там пообещали, что о подробностях разговора проинформируют позже.

До Зеленского Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным и якобы нашел точку соприкосновения с ним — это "здравый смысл". Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться. Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.

"Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом (в 2022 году), но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", – написал Дональд Трамп после беседы с Путиным.

Как писали "Комментарии", посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с Путиным во время своей поездки в Москву. Уиткофф говорил с российским диктатором почти 3,5 часа. О чем шла речь во время этой встречи, не уточняется. В Белом доме информацию о вероятных переговорах не комментируют. О том, что Уиткофф может подключиться к посредничеству по Украине, слухи ходили уже несколько дней, и после его миссии в Москве и разговора Трампа с Путиным оформились в факт.