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Кто из западных лидеров поддержал Зеленского после "нападения" Трампа

Выборы в Украине не могут быть проведены в разгар войны в соответствии с законодательством

19 февраля 2025, 21:56
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Лиля Воробьева

19 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский является "диктатором", является "неправильным и опасным".

Кто из западных лидеров поддержал Зеленского после "нападения" Трампа

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Эту позицию немецкий политик озвучил в интервью новостному изданию Der Spiegel. Шольц подчеркнул, что Зеленский является демократически избранным президентом.

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского", — отметил канцлер Германии.

Он также объяснил, что народ Украины проголосовал за своего лидера.

"То, что надлежащие выборы не могут быть проведены в разгар войны, отвечает требованиям украинской конституции и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать что-либо другое", — добавил Шольц.

Кроме того, главы ряда европейских государств уже выразили свою поддержку президенту Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о своей поддержке украинской Конституции и демократически избранном президенте Зеленском.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал заявление Трампа глубоко несправедливым.

"Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма", — сказал президент Чехии Петр Павел.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил европейских лидеров и украинский народ за поддержку в соцсети Х.

"Спасибо вам за поддержку!" – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения. Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну.

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-nennt-donald-trumps-selenskyj-aeusserungen-falsch-und-gefaehrlich-a-82a4e2fa-6192-4c91-b78e-7769d8c0b273
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