Кто из западных лидеров поддержал Зеленского после "нападения" Трампа

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Лиля Воробьева
19 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский является "диктатором", является "неправильным и опасным".
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Эту позицию немецкий политик озвучил в интервью новостному изданию Der Spiegel. Шольц подчеркнул, что Зеленский является демократически избранным президентом.
Он также объяснил, что народ Украины проголосовал за своего лидера.
Кроме того, главы ряда европейских государств уже выразили свою поддержку президенту Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о своей поддержке украинской Конституции и демократически избранном президенте Зеленском.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал заявление Трампа глубоко несправедливым.
В свою очередь, Зеленский поблагодарил европейских лидеров и украинский народ за поддержку в соцсети Х.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения. Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну."Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.
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