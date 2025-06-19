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Круглая дата: в МИД напомнили, сколько дней Россия отказывается прекратить огонь в Украине

Андрей Сибига напомнил, что Россия уже 100 дней отказывается от прекращение огня и усиливает террор

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Прошло сто дней с момента, когда Россия отбросила предложение США о полном прекращении огня. После первого раза, как Москва отбросила предложение мирным путем решить все спорные вопросы прошло уже достаточно времени, чтобы всем понять очевидные вещи – Кремль заинтересован только в продолжении войны. Поэтому Украина призывает партнеров не медлить, а принудить Кремль к миру. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X.

Круглая дата: в МИД напомнили, сколько дней Россия отказывается прекратить огонь в Украине

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США полностью прекратить огонь, покончить с убийствами и начать настоящий мирный процесс.

"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", — подчеркнул Сибига.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина остается преданной миру.

"К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств", — написал он.

Министр подчеркнул, что медлить больше нельзя и призывал партнеров к решительному ответу из-за санкционного давления и усиления поддержки Украины.

"Пора действовать и заставить Москву к миру", — добавил глава МИД.

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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1935585414825328751?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
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