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Кравчук высказался о будущем Фокина в ТКГ

По мнению первого президента Украины, Фокин имеет право говорить все. Но его судьбу решит президент

сегодня, 16:20
Автор:

Владимир Лавский

Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске, прокомментировал слова своего коллеги по ТКГ Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всей территории Донбасса. Об этом первый президент Украины сказал в эфире телеканала "Еспресо". 

"Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ", - сказал Кравчук.

Кравчук высказался о будущем Фокина в ТКГ

Он также отметил, что дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.

"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он избрал  именно такую тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею", - заверил он.

Глава украинской делегации подчеркнул, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

Ранее Леонид Кравчук дал прогноз, когда Украина сможет возобновить подачу воды в Крым. 



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