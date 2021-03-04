Кравчук сообщил о новой стратегии ведения войны на Донбассе

Язык
Coinspot 04.03.2021
BTC/USD
49662.43
ETH/USD
1561.44
LTC/USD
187.07
НБУ 04.03.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что украинская армия изменит тактику ведения войны на Донбассе. Об этом Кравчук рассказал "Суспильному".
Война на Донбассе: Украина будет применять новую стратегию. Фото: ua.news
В связи с последними событиями и игнорированием российской стороной Минских договоренностей, украинским военным не останется выхода, кроме как отвечать на огонь.
По словам Кравчука, украинская армия должна адекватно реагировать на выстрелы и зеркально отвечать тем же. Это единственный выход из той ситуации, которая сейчас происходит на Востоке.
Кроме того, Кравчук отметил, что вся ответственность за нарушение мирных договоренностей лежит на незаконных вооруженных группировках.
Напомним, что глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, почему Россия начала обострения конфликта на Донбассе.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Леонид Кравчук рассказал, как Украина будет противостоять России на Донбассе, активизации нашей страны и обострении на фронте. Ответ на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости