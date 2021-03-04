Кравчук сообщил о новой стратегии ведения войны на Донбассе

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что украинская армия изменит тактику ведения войны на Донбассе. Об этом Кравчук рассказал "Суспильному".

Война на Донбассе: Украина будет применять новую стратегию. Фото: ua.news

В связи с последними событиями и игнорированием российской стороной Минских договоренностей, украинским военным не останется выхода, кроме как отвечать на огонь.

По словам Кравчука, украинская армия должна адекватно реагировать на выстрелы и зеркально отвечать тем же. Это единственный выход из той ситуации, которая сейчас происходит на Востоке.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война", — заявил Леонид Кравчук.

Кроме того, Кравчук отметил, что вся ответственность за нарушение мирных договоренностей лежит на незаконных вооруженных группировках.

"Боевики не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", — подытожил глава ТКГ.

Напомним, что глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, почему Россия начала обострения конфликта на Донбассе.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Леонид Кравчук рассказал, как Украина будет противостоять России на Донбассе, активизации нашей страны и обострении на фронте. Ответ на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

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