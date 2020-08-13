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Кравчук обратился к Лукашенко с призывом

Кравчук потребовал прекратить кровопролитие

13 августа 2020, 19:53
Автор:

Владимир Лавский
Кравчук обратился к Лукашенко с призывом

Первый президент и нынешний представитель Украины на мирных переговорах в Минске Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране. Об этом сообщает "Радио Свобода. Беларусь". 

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит", - сказал Кравчук. 

Он также поблагодарил женщин, которые вышли на протесты в Беларуси, и подчеркнул их мужество и стремление к свободе и демократии. Кроме того, Кравчук выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Как ранее сообщали "Комментарии", Илон Маск высказался о ситуации в Беларуси. 


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