logo

BTC/USD

70019.66

ETH/USD

3532.66

LTC/USD

93.71

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Красные линии и сотрудничество с Россией: Кулеба передал Индии важное послание
commentss НОВОСТИ Все новости

Красные линии и сотрудничество с Россией: Кулеба передал Индии важное послание

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина очень бы не хотела, чтобы Индия включилась в поддержку российской военной машины

сегодня, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Красные линии и сотрудничество с Россией: Кулеба передал Индии важное послание

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины", — отметил глава МИД Украины.

Топ-дипломат также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.

"Это не то наследие, которое будет храниться веками. Это наследие, которое испаряется", — отметил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Он подчеркнул, что обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей. Киев очень сильно заинтересован в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия.

Министр иностранных дел также предложил индийским компаниям участие в послевоенном восстановлении Украины.

"После войны Украина станет одной из крупнейших строек мира. Украина хочет, чтобы индийский бизнес принял в этом участие", — отметил Дмитрий Кулеба.

Отметим, ранее стало известно, что в Индии танкеры "Совкомфлота" с российской нефтью отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию. Об этом сообщило издание "Bloomberg", со ссылкой на источники.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия взяла паузу в импорте российской нефти: кто готов выручить Москву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-military-says-it-destroyed-4-drones-launched-by-yemens-houthis-2024-03-28/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости