Красные линии и сотрудничество с Россией: Кулеба передал Индии важное послание

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины", — отметил глава МИД Украины.

Топ-дипломат также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.

"Это не то наследие, которое будет храниться веками. Это наследие, которое испаряется", — отметил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Он подчеркнул, что обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей. Киев очень сильно заинтересован в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия.

Министр иностранных дел также предложил индийским компаниям участие в послевоенном восстановлении Украины.

"После войны Украина станет одной из крупнейших строек мира. Украина хочет, чтобы индийский бизнес принял в этом участие", — отметил Дмитрий Кулеба.

Отметим, ранее стало известно, что в Индии танкеры "Совкомфлота" с российской нефтью отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию. Об этом сообщило издание "Bloomberg", со ссылкой на источники.

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