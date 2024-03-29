Красные линии и сотрудничество с Россией: Кулеба передал Индии важное послание

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.
По словам Дмитрия Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Он подчеркнул, что обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей. Киев очень сильно заинтересован в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия.
Министр иностранных дел также предложил индийским компаниям участие в послевоенном восстановлении Украины.
Отметим, ранее стало известно, что в Индии танкеры "Совкомфлота" с российской нефтью отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию. Об этом сообщило издание "Bloomberg", со ссылкой на источники.
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