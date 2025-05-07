logo

BTC/USD

96565.47

ETH/USD

1803.84

LTC/USD

88.18

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Конфликт между Пакистаном и Индией: МИД Украины отреагировало
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфликт между Пакистаном и Индией: МИД Украины отреагировало

Украина озвучила свою позицию по поводу конфликта Индии и Пакистана.

сегодня, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины призвало Пакистан и Индию проявить сдержанность и дипломатическими способами разрешить ситуацию. Ведомство заявило, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

Конфликт между Пакистаном и Индией: МИД Украины отреагировало

Реакция Украины на конфликт Индии и Пакистана

МИД Украины опубликовал комментарий из-за военных ударов Индии и Пакистана, которые произошли в ночь на 7 мая.

"Призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве заявили, что будут следить за ситуацией между Индией и Пакистаном и поддерживать международные усилия, которые обеспечат мир в регионе.

"Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности", – добавили в МИД Украины.

После многодневной стрелковой напряженности на границе Индия атаковала Пакистан ракетами в ночь на 7 мая. Пакистан ответил, нанеся удар по индийской территории. Пакистан сообщил о 26 погибших и 46 раненых из-за удара Индии, тогда как индийская сторона заявляет о 10 убитых и 48 раненых из-за действий с пакистанской стороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на военные действия Индии и Пакистана. В КНР выразили "сожаление" из-за решения Индии осуществить атаку по Пакистану и призвали обе страны к миру.

Также "Комментарии" писали, что в Пакистане был озвучен ультиматум для прекращения боевых действий для Индии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-zagostrennya-situaciyi-mizh-indiyeyu-ta-pakistanom
Теги:

Новости

Все новости