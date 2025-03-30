Компромисс невозможен: Украина назвала неприемлемые требования РФ

Украина не примет никаких российских требований, которые ослабят ее обороноспособность, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украина прокомментировала требования РФ. Фото из открытых источников

Он подчеркнул, что российские требования и ультиматумы остаются неизменными на протяжении многих лет. В частности Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь от партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО.

"Все эти требования имеют одну общую черту: Москва хочет получить слабую, беззащитную Украину. Речь идет не о НАТО и не о "мнении безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его полезные ископаемые, использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии", — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что риторика Кремля накалилась до уровня 2022 года и Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим импульсом.

"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что делает Украину слабой или беззащитной. Напротив, настоящий и справедливый мир требует крепких и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".