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Марьян Ощановский
Украина не примет никаких российских требований, которые ослабят ее обороноспособность, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украина прокомментировала требования РФ. Фото из открытых источников
Он подчеркнул, что российские требования и ультиматумы остаются неизменными на протяжении многих лет. В частности Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь от партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО.
Глава МИД подчеркнул, что риторика Кремля накалилась до уровня 2022 года и Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим импульсом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".
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