logo

BTC/USD

99522.97

ETH/USD

1950.19

LTC/USD

92.02

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Комаровский сообщил, какой препарат помогает Украине получать F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

Комаровский сообщил, какой препарат помогает Украине получать F-16

"Благодаря этому медпрепарату Дания передала Украине F-16" - Комаровский о самом известном и модном среди звезд препарате для похудения

сегодня, 13:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известный врач Евгений Комаровский сообщил, что самый известный и модный среди звезд препарат для похудения помог Украине получить истребители F-16, в частности, от Дании. Об этом врач рассказал в интервью журналистке и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман.

Комаровский сообщил, какой препарат помогает Украине получать F-16

Евгений Комаровский. Фото из открытых источников

"Фирма Novo Nordisk может купить и тебя, и меня, и даже Гордона между нами, поскольку обеспечивает профицит бюджета Дании. Кстати, я об этом уже говорил: я глубоко убежден, что для Украины семаглутид – это непатентованное международное название Ozempic – играет огромную роль и очень позитивную. Суть положительного эффекта заключается в том, что благодаря этому препарату Дания может полностью обновить свою армию и все ненужные им теперь F-16 отдать Украине, что она делает. У них хватает денег купить F-35", – отметил Комаровский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что второй раз за несколько дней сверхдорогой истребитель ВВС США оказался в Красном море. Как и в случае инцидента неделей ранее, речь идет о самолете F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman, сообщает CNN. Второй истребитель США за 60 млн. долларов упал в Красное море USS Harry S. Truman находится в Красном море в рамках миссии против хуситов. Согласно сообщению, у истребителя произошел сбой в тормозной системе при попытке сесть на авианосец. Пилоту и стрелкам пришлось катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет, и оба выжили, однако, как сообщает CNN, получили легкие травмы. Самолет упал в море и пока не был поднят.                                                                                                                                                                                                                                                                       



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости