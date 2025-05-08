Комаровский сообщил, какой препарат помогает Украине получать F-16

Известный врач Евгений Комаровский сообщил, что самый известный и модный среди звезд препарат для похудения помог Украине получить истребители F-16, в частности, от Дании. Об этом врач рассказал в интервью журналистке и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман.

Евгений Комаровский. Фото из открытых источников

"Фирма Novo Nordisk может купить и тебя, и меня, и даже Гордона между нами, поскольку обеспечивает профицит бюджета Дании. Кстати, я об этом уже говорил: я глубоко убежден, что для Украины семаглутид – это непатентованное международное название Ozempic – играет огромную роль и очень позитивную. Суть положительного эффекта заключается в том, что благодаря этому препарату Дания может полностью обновить свою армию и все ненужные им теперь F-16 отдать Украине, что она делает. У них хватает денег купить F-35", – отметил Комаровский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что второй раз за несколько дней сверхдорогой истребитель ВВС США оказался в Красном море. Как и в случае инцидента неделей ранее, речь идет о самолете F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman, сообщает CNN. Второй истребитель США за 60 млн. долларов упал в Красное море USS Harry S. Truman находится в Красном море в рамках миссии против хуситов. Согласно сообщению, у истребителя произошел сбой в тормозной системе при попытке сесть на авианосец. Пилоту и стрелкам пришлось катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет, и оба выжили, однако, как сообщает CNN, получили легкие травмы. Самолет упал в море и пока не был поднят.