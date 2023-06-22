Когда закончится транзит российского газа через Украину: министр энергетики назвал дату

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что продление контракта по транзиту российского газа через территорию Украины маловероятно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Financial Times.



Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Украинский министр энергетики заявил, что одна из последних магистралей, которая транспортирует российский газ в Европу, может прекратить эту деятельность, ведь в конце 2024 года истекает пятилетний контракт между Украиной и Россией, что был заключен в 2019 году. Герман Галущенко считает маловероятным подписание нового контракта или продление действующего из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Я действительно не могу представить, как это может быть двусторонним. Я могу вам сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", – сказал Галущенко.

В настоящее время Европа получает через Украину 5% общего импорта газа. По данным энергетической консультационной компании ICIS, Австрия получила в мае около половины своего импортированного газа именно из-за транзита газа через Украину. В Словакии данная цифра составляет 95%. Несмотря на это, Герман Галущенко считает, что страны европейского континента готовы к сокращениям поставок российского газа, ведь ей пришлось уже столкнуться с такими ограниченными в прошлом году.

Другим маршрутом, по которому российский газ попадает в Европу, является "турецкий поток". Европейские страны получили через него около 3% общего импортированного газа в мае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская страна полностью отказалась от российского газа.

Также "Комментарии" писали, что Шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве "Северного потока".