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Когда украинцам покажут план победы: президент сделал важный анонс

План победы дорабатывают в сотрудничестве с партнерами

сегодня, 22:33
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Марьян Ощановский

План победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, совершенствуют и презентуют западным партнерам.

Когда украинцам покажут план победы: президент сделал важный анонс

Зеленский прокомментировал план победы. Фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, после доработки документ обнародуют, чтобы украинцы могли ознакомиться с ним.

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11950
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