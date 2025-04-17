Когда РФ озвучит позицию по миру: новые детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ России о потенциальном мирном урегулировании войны в Украине прозвучит уже на этой неделе. По его словам, от этой позиции будет зависеть дальнейшее развитие событий и именно она станет отправной точкой для принятия решений.

Дональд Трамп на брифинге — скрин прямого эфира

Об этом Трамп сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он выразил надежду, что ситуация в Украине постепенно близится к завершению, однако окончательные выводы делать еще рано. Президент отметил, что ожидает четких сигналов от Москвы по поводу ее видения мира и готовности к переговорам.

Трамп также затронул роль украинского президента Владимира Зеленского в нынешнем конфликте. Он заявил, что не считает главу украинского государства виновным в начале войны, однако выразил скепсис по поводу его действий в должности. По его мнению, эффективное лидерство предполагает избегание вооруженных конфликтов, и с этой точки зрения, по оценке Трампа, действия Зеленского не были успешными.

Президент США подчеркнул, что он сможет скоро завершить войну, сосредоточившись на прямых переговорах с обеими сторонами. Он в очередной раз подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение к политическому урегулированию.

В то же время действующая администрация США пока не комментировала заявления Трампа, а в Киеве также воздерживаются от публичной реакции. Украинские власти неоднократно отмечали, что никакие переговоры с Россией невозможны без гарантий безопасности и полного вывода оккупационных войск с украинской территории. В свою очередь, Кремль до сих пор не демонстрировал признаков готовности к компромиссу, а наоборот продолжает наращивать темпы обстрелов и ведения боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказал, что Россия готовит новую волну атак на лето и что известно о тактике.



