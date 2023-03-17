Китай, США и Ватикан: чего ждать Украине

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Моесеенко Валентина
Россия пока не демонстрировала желание сесть за стол переговоров, чтобы закончить кровопролитную войну, которая сейчас идет на территории Украины. Об этом заявил в интервью BBC руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии".
Для победы Украине нужна как можно более широкая коалиция
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Для этого необходимо, чтобы коалиция союзников Украины была как можно более широкой, и Кулеба выразил сожаление, что в нее пока не входит Католическая церковь.
"Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны", – сказал министр.
Китай также не идет навстречу попыткам Украины добиться встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского (планируют, что руководитель Китая в марта посетит Москву). Кулеба сказал, что Президент Зеленский готов провести даже по телефону разговору с главой КНР, и уточнил, что не думает, что именно сейчас Китай готов вооружить Россию — не тот момент.
Некоторые аналитики предполагают, что поддержка Украины в США может снизиться после президентских выборов в следующем году. Но глава МИД Украины считает, что не столь важно, кто победит на этих выборах.
На стороне Украины, по словам высокопоставленного чиновника, есть еще один решающий фактор, продиктованный нашей самоидентичностью.
"Комментарии" также писали о том, что Международный уголовный суд (МКС) выдал решение на арест двух человек. Одной оказалась российская политическая деятельница, занимающаяся вопросом детей Мария Львова-Белова, в то время как другая – президент РФ Владимир Путин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ.
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