Китай, США и Ватикан: чего ждать Украине

Россия пока не демонстрировала желание сесть за стол переговоров, чтобы закончить кровопролитную войну, которая сейчас идет на территории Украины. Об этом заявил в интервью BBC руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии".



Для победы Украине нужна как можно более широкая коалиция

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"Любая война заканчивается за столом переговоров... Но моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина оказалась за столом переговоров после решающего успеха на поле боя", — сказал министр.

Для этого необходимо, чтобы коалиция союзников Украины была как можно более широкой, и Кулеба выразил сожаление, что в нее пока не входит Католическая церковь.

"Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны", – сказал министр.

Китай также не идет навстречу попыткам Украины добиться встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского (планируют, что руководитель Китая в марта посетит Москву). Кулеба сказал, что Президент Зеленский готов провести даже по телефону разговору с главой КНР, и уточнил, что не думает, что именно сейчас Китай готов вооружить Россию — не тот момент.

Некоторые аналитики предполагают, что поддержка Украины в США может снизиться после президентских выборов в следующем году. Но глава МИД Украины считает, что не столь важно, кто победит на этих выборах.

"Самая большая роскошь, которой Украина пользуется в отношениях с США, — это двухпартийная поддержка со стороны демократов и российских республиканцев", — говорит министр.

На стороне Украины, по словам высокопоставленного чиновника, есть еще один решающий фактор, продиктованный нашей самоидентичностью.

"Исторически Украину несправедливо недооценивали, и я сожалею, что понадобилось кровопролитие и разрушительная война, чтобы мир понял, насколько мы круты, – подчеркнул Дмитрий Кулеба. – И мы всегда будем крутыми".

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