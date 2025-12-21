Китай скупает ресурсы РФ рекордными объемами и темпами - Кремль фактически сдает последнее

Россия стремительно теряет финансовую маневренность и вынуждена распродавать стратегические ресурсы. Китай в ноябре 2025 года установил исторический рекорд по импорту российского золота , фактически став главным "спасителем" бюджета страны-агрессора. Об этом сообщает российское издание "Риа Новости" со ссылкой на китайскую таможню.

Китай выкупает золото РФ рекордными партиями – Москва уже «снимает последнюю рубашку»

По данным китайской таможни, объем закупок достиг $961 млн всего за один месяц . Это крупнейшее соглашение по торговле золотом между РФ и КНР за всю историю их отношений. Для сравнения, еще в октябре Китай приобрел российское золото на $930 млн, а теперь показатель снова пошел вверх.

За 11 месяцев 2025 года Китай импортировал из России золота почти на $1,9 млрд . Это в девять раз больше , чем за аналогичный период прошлого года, когда поставки либо были минимальными, либо вообще отсутствовали.

Такая динамика для России — тревожный, но в то же время показательный сигнал. Россия все глубже входит в финансовую зависимость от Китая , обменивая стратегические резервы на быстрые деньги для латания дыр в бюджете и финансирования войны против Украины. Западные санкции фактически перекрыли для Кремля большинство традиционных финансовых каналов, заставив Москву действовать по принципу "продать все, что еще покупают".

Эксперты отмечают: золото — один из последних ликвидных активов РФ и его массовый экспорт свидетельствует о растущем дефиците валюты. В перспективе это может отразиться на способности России стабилизировать экономику и поддерживать длительную войну.

Фактически Кремль оказался в ситуации, когда ресурсы уходят за границу, а стратегическая зависимость от Пекина только усиливается . И чем дольше продолжается агрессия против Украины, тем чаще Москва вынуждена "снимать рубашку", распродавая будущее ради амбиций своего диктатора.

