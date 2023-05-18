Китай будет использовать российский Владивосток для внутренних перевозок

Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны.

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Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий.

Владивосток основан как военный пост в 1860 году. Сейчас является конечным пунктом Транссибирской магистрали, одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна и главной базой Тихоокеанского флота РФ.

В китайском языке с эпохи Цин распространено название города, как Хайшэньвай или Хайшэньвэй, что в переводе означает "залив трепанга". Ныне в КНР официально принята транскрипция с русского (Фуладивосытокэ), но название Хайшэньвай всё ещё широко употребляется. Карты, изданные на Тайване, используют только Хайшэньвай, а карты в КНР приводят его в скобках.

Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что России не удастся украсть Крым.

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