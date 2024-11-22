Ким Чен Ын заговорил о «самой разрушительной термоядерной войне»: что известно

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын обвинил США в нагнетании, напряженности и провокациях. Он отметил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с таким риском ядерной войны, как сейчас. Об этом сообщает Reuters.

Ким Чен Ын. Фото: KCNA via REUTERS

"Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну", — говорится в заявлении.

Центральное агентство новостей Кореи сообщило что глава Ким Чен Ын выступил со вступительной речью на церемонии открытия выставки вооруженной техники, которая состоялась вчера в Пхеньяне.

Глава Ким сказал, что он уже зашел настолько далеко, насколько это возможно, в переговорах с Соединенными Штатами, и что в конце концов он убедился не в желании сверхдержав сосуществовать, а в позиции полной силы и неизменной враждебной политике по отношению к Северной Корее.

Это касается того факта, что два саммита Северной Кореи и США, проведенные во время первой администрации Трампа, завершились безрезультатно, и, похоже, подвели риск предположений, что диалог Северной Кореи и США может возобновиться после переизбрания Трампа.

15 числа глава Ким впервые с момента избрания Трампа прислал критику в адрес Соединенных Штатов и подчеркнул усиление ядерных сил и полную подготовку к войне.

В этот раз он также заявил, что Соединенные Штаты расширяют свой ядерный военный альянс, чтобы оказывать давление на Северную Корею, и что они четко отдают себе отчет в том, что сильнейшая оборонная сила является единственной гарантией мира.

Он также дал понять, что не намерен участвовать в переговорах по денуклеаризации, заявив, что ни при каких обстоятельствах не будет оставаться в стороне в ситуации, когда нарушается право нации на безопасность, и что никогда не будет военного противовеса.

Информационное агентство также обнародовало фотографии выставки вместе с содержанием выступления главы Кима.

Сообщалось, что новые разработки Национальной оборонной научно-технической группы собраны на базе стратегического и тактического оружия.

На фотографиях изображены системы вооружений, представленные Северной Кореей в этом году, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), гиперзвуковые ракеты, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.