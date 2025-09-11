Киев впервые получил холодный душ: какой сигнал ЕС прислал Банковой

Европейский парламент принял резолюцию по Украине. В Верховной Раде отметили четкий сигнал от ЕС, который есть в документе.

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что впервые за 3,5 года Киеву дают понять, что евроинтеграция зависит от демократических процессов, от реформ в Украине. По ее словам, в документе подчеркнута неизменная позиция относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Указано, что любые переговоры должны основываться и учитывать позицию самой Украины. Есть призыв к европейским и американским партнерам, по словам народной депутатки, усилить поддержку Украины и также предоставить гарантии безопасности.

"Но впервые Киев получил холодный душ — после 3,5 лет негласного эмбарго на критику украинской власти, в этой резолюции есть жесткие месседжи по событиям июля 2025 года, когда власти пытались фактически уничтожить независимость НАБУ и САП. В резолюции жестко проехались по тому, что у нас до сих пор недееспособный Конституционный суд – это сигнал Банковой. Речь идет в ней и о реформе ГБР, которое превратилось в орган политического давления”, — объяснила Геращенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские власти признают, что средств катастрофически не хватает. В Раде отмечают, что до конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 млрд. грн., при этом некоторые расходы из госбюджета называют необдуманными. Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что недавно парламент перераспределил 40 млрд грн государственного бюджета по законопроекту с "громким" названием — по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов. Однако, по ее словам, де-факто туда внесли все – от финансирования "Укрзализныци" до проектов социально-экономического развития.