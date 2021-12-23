Киев ответил Путину по военной операции на Донбассе

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Кравцев Сергей
Официальный Киев не строит планы по силовому решению вопроса Донбасса. Украина остается сторонником решение конфликтного вопроса исключительно дипломатическим мирным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистом издания "РБК-Украина" заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, реагируя на заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Путин во время пресс-конференции заявил, что у него есть ощущение, что в Украине полным ходом идет подготовка к тому, чтобы решить непростой вопрос с Донбассом силовым путем.
Олег Николенко отметил, что информация, озвученная Путиным о возможной провокации со стороны Украины на Донбассе, не соответствует действительности.
Спикер МИД Украины подчеркнул, Киев был и остается сторонником мирного процесса. В подтверждение своих слов Олег Николенко заявил, что украинские власти всеми возможными способами пытаются реанимировать переговорный процесс в рамках "Нормандского формата". К тому же, благодаря позиции украинского руководства в рамках переговоров в ТКГ удалось добиться договорённостей о прекращение обстрелов.
Николенко подчеркнул, Украина в очередной раз призывает Россию поспособствовать тому, чтобы международный вооружённый конфликт был прекращен и люди по обе стороны разграничения начали наконец-то жить мирно.
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