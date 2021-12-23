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Киев ответил Путину по военной операции на Донбассе

В МИД Украины заявили, что информация Путина не соответствует действительности

23 декабря 2021, 17:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Киев не строит планы по силовому решению вопроса Донбасса. Украина остается сторонником решение конфликтного вопроса исключительно дипломатическим мирным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистом издания "РБК-Украина" заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, реагируя на заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции.

Киев ответил Путину по военной операции на Донбассе

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин во время пресс-конференции заявил, что у него есть ощущение, что в Украине полным ходом идет подготовка к тому, чтобы решить непростой вопрос с Донбассом силовым путем. 

Олег Николенко отметил, что информация, озвученная Путиным о возможной провокации со стороны Украины на Донбассе, не соответствует действительности. 

Спикер МИД Украины подчеркнул, Киев был и остается сторонником мирного процесса. В подтверждение своих слов Олег Николенко заявил, что украинские власти всеми возможными способами пытаются реанимировать переговорный процесс в рамках "Нормандского формата". К тому же, благодаря позиции украинского руководства в рамках переговоров в ТКГ удалось добиться договорённостей о прекращение обстрелов.

Николенко подчеркнул, Украина в очередной раз призывает Россию поспособствовать тому, чтобы международный вооружённый конфликт был прекращен и люди по обе стороны разграничения начали наконец-то жить мирно.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, что значат заявления президента Путина на пресс-конференции об Украине и к чему после таких выбросов нужно готовиться Киеву и его союзникам.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-uvidel-priznaki-novoy-voennoy-operatsii-1640267580.html
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