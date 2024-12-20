Келлог приедет в Украину: В МИД рассказали важные подробности

Генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил специальным представителем по Украине и России, в ближайшее время должен посетить Украину. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Кит Келлог

По словам Тихого, Министерство иностранных дел активно участвует в подготовке визита Келлога, о котором было объявлено ранее.

"Предварительно определена дата этого визита. Дату я называть не буду по соображениям безопасности. Но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине", – добавил он.

Тихий подчеркнул, что Украина стремится предоставить представителю администрации Трампа важную информацию, которая поможет в формировании нового подхода США к достижению справедливого мира.

Напомним, в ноябре Дональд Трамп объявил о своем решении назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по Украине и России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Келлог, который будет спецпредставителем США по урегулированию войны РФ против Украины, предположил, что обещание Трампа о том, что он остановит войну в течение 24 часов, может быть воплощено в жизнь. Однако эксперты отмечают, что у Келлога есть неправильное представление о войне в Украине. Он рассматривает Украину и РФ как участников боев без правил, которые только и ждут, что кто-то придет и остановит бой. По мнению Келлога, Украина и РФ просто ждут, когда Трамп скажет, что нужно прекратить войну. При этом аналитики считают, что такое представление Келлога в корне неправильно.

Вместе с тем, в РФ заявили , что Келлог с ними не контактировал по поводу посещения Москвы. Впрочем, в МИД РФ заявили, что Келлог просто вынужден будет согласиться с видением РФ по миру в Украине.



