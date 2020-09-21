"Кавказ-2020": чем российские учения угрожают Украине

21 сентября, аккурат в День мира, в РФ стартует стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". "Комментарии" узнали у экспертов, какую опасность они несут и чем могут ответить коллективный Запад и Украина.



"Россия и так может реализовать свои планы по Украине"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает: "С одной стороны, есть практика, когда соответствующие учения такого уровня со стороны России перерастают в действия, которые несут прямую угрозу соседям. Для этого имеются подходящие условия: создается вся инфраструктура обеспечения войск, разворачивается штаб и т.д. С другой стороны, можно отметить, что в сравнении с той ситуацией, которая была во время аналогичных российских учений в 2016 году, более активные действия идут со стороны Запада и Украины".

Николай Белесков напоминает, что на юге нашей страны параллельно с российскими учениями "Кавказ-2020" будут проходить стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020". Во время них отработают всю номенклатуру заданий, в том числе - по созданию соответствующей группировки для отражения агрессии. Будут задействованы ракетные комплексы "Ольха" и "Нептун", беспилотники.

По словам начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Алексея Тарана, впервые к проведению этих учений будут привлечены военные подразделения вооруженных сил стран НАТО (США, Великобритании) для совместного выполнения учебно-боевых задач.

"Действия стран НАТО, прежде всего США, Великобритании, которые сейчас особенно активны в акватории Черного моря (и в воздухе, и на воде), приводят к тому, что РФ нужно отвлекать на них свои силы, – продолжает аналитик. – И ей некогда концентрироваться на каких-то планах применения своих вооруженных сил по отношению к Украине. Я, правда, сомневаюсь, что такие планы были изначально. Сейчас РФ и так может реализовать свои планы по Украине - без силового сценария".

В любом случае наши усилия, а также помощь наших партеров, помогут, чтобы "Кавказ-2020" прошел без проблем для Украины, констатирует Николай Белесков.

"Экономическое лидерство - точно не о РФ"

Сами учения "Кавказ-2020" прямой угрозы Украине не несут. Это очередное бряцание оружием, которое РФ проводила десятки раз и до этого. Такого мнения придерживается эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего (УИБ) Ираклий Джанашия.

"Да, эти учения в этот раз намного обширнее. Но это - всё. Основная задача этих учений побряцать оружием как можно громче. И чем громче, тем лучше, – подчеркивает эксперт УИБ. – Чтобы все новостные паблики мира писали: "Россия проводит очередные учения рядом с границей Украины - неужели они хотят напасть?". Задача учений, чтобы таких сообщений было как можно больше".

То, что количество участвующих военнослужащих в этих учениях в разы больше, чем обычно (12900 - максимально разрешенное количества военнослужащих, которые могут принимать участие в учениях под управлением единого оперативного командования, согласно Венской конвенции 2001 года), лишь подчеркивает это. Россияне сами это заявляют, ни разу не скрывая. А значит - они желают внимания, уверен Ираклий Джанашия.

Он напоминает, что Джон Маккейн (американский политик и государственный деятель, сенатор США от штата Аризона, кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2008 года – ред.) назвал Россию - мировой бензоколонкой? По факту - так оно и есть.

"Экономическое лидерство - точно не о РФ. Тогда за счет чего показать всему миру, что она всё еще супердержава? Последние лет 15 Россия специально лезет во все кризисы (где подогревая их, где создавая), дабы потом их "порешать". И создать вид страны, которая "в каждой бочке затычка", и без неё разобраться с кризисом уже невозможно", – поясняет эксперт УИБ.

Ираклий Джанашия отмечает, что единственная угроза\проблема, с которой Украина может столкнуться, это если российские учения будут расширены до акватории Черного моря - с последующим перекрытием акваторий для своих тренировок.

"А это значит, что на пять дней некоторые торговые маршруты в Черном море могут быть перекрыты, – поясняет эксперт. – Что, само собой, для Украины плохо - часть грузов будет задерживаться на подходах. Но и эта угроза уже настолько привычна и обыденна, что никто в Украине не обращает на это внимание".

"Вряд ли "Кавказ-2020" что-то изменит"

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, учения "Кавказ-2020" блекнут по сравнению с предварительным ответом, который дала Украина и ее союзники.

"На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии военных учений Rapid Trident - 2020 во Львовской области, – отмечает Олег Жданов. – По данным Минобороны, в эти учения вовлечены порядка четырех тысяч человек. Самые многочисленные воинские контингенты - от Украины и США. Но также присоединились военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании. Кстати, британцы привлекли воздушно-десантные войска. И на таком уровне, на каком делали этого примерно с 80-х. А сегодня стартуют еще и "Объединенные усилия 2020". Плюс – в этом месяце в наше воздушное пространство уже несколько раз заходили Boeing B-52 – самые стратегические бомбардировщики на вооружении американских ВВС".

Эксперт подчеркивает, что три Boeing B-52 под прикрытием украинских истребителей провели патрулирование в акватории Черного моря. И патрулирование это теперь будет иметь постоянный характер.

"В Минобороны тогда отметили, что таким образом стратегические партнеры Украины дали понять российскому руководству, что не дадут ему превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ. Плюс - это была демонстрация силы с нашей стороны: если Россия попытается двинуть на Украину, ей будет больно, – говорит Олег Жданов. – А еще в Черное море зашли корабли 6-го флота США. В том числе эсминец с крылатыми ракетами с дальностью поражения цели 2,5 тысячи км. Плюс – имеется система корректировки баллистических ракет после их пуска, преодолевающая всю систему радио-электронных помех, которые может выставить РФ".

По мнению эксперта, Путин именно поэтому, чтобы как-то нивелировать игру мускулами представителей НАТО и Украины, заявил недавно, что РФ обладает супермощным оружием – гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

"Но дело в том, что этой ракеты никто не видел в реале, – обращает внимание Олег Жданов. – Если США испытывают лазерное оружие и говорят о нем, они постоянно это демонстрируют. Путин же, как мне кажется, просто попытался нивелировать словами реальную мощную силу, которые демонстрируют страны НАТО, в том числе на учениях в Украине. Резюмируя – наши партнеры не менее, чем мы, заинтересованы в безопасности наших границ на данный момент - и готовы помочь в их восстановлении в прошлом виде. И вряд ли "Кавказ-2020" тут что-то может изменить".





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