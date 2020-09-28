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Карантин в Украине: кому разрешен въезд на территорию страны

С 28 сентября жители любых стран могут въезжать в Украину

28 сентября 2020, 13:39 comments531
Автор:

Владимир Лавский

С понедельника, 28 сентября, жителям других государств разрешен въезд на территорию Украины. Об этом сообщил спикер Украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко

Карантин в Украине: кому разрешен въезд на территорию страны

"В постановлении правительства №641 четко прописана процедура въезда жителей других стран на территорию Украины. К примеру, с 28 августа до 28 сентября в связи с карантинными ограничениями иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. С сегодняшнего дня оно утратило силу, и желающие могут посещать Украину", — сказал Демченко. 

Также Демченко добавил, что иностранцам теперь не надо в обязательном порядке находится на самоизоляции или предоставлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине обнаружили еще 2671 случай заражения. 

В лидерах по темпам распространения коронавируса все еще остаются Харьковская область и Киев. Здесь за воскресенье обнаружили более чем по 300 новых больных. Еще две сотни пациентов с Covid-19 появилось в Одесской области. 


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