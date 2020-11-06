Канада вслед за ЕС вводит санкции против белорусских чиновников

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Елизавета Черных
Канада вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 белорусских чиновников.
Фото: 24 Канал
На официальном сaйте Министерствa иностранных дел страны сообщается, что Канада и ЕС продолжают опасаться по поводу текущей ситуации в Беларуси. На официальном сайте государственного учреждения тaк же отмечают, что белорусские власти проводят политику репрессий и государственного насилия против публичных протестов и митингов, при этом нарушая права человека. В МИД Канады также уверены в фальсификации выборов президента Республики Белaрусь.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Евросоюз решил наказать Александра Лукашенко и его окружение санкциями.
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