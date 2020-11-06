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Канада вслед за ЕС вводит санкции против белорусских чиновников

В МИД Канады уверены, что белорусские власти нарушают права человека

сегодня, 20:16
Автор:

Елизавета Черных

Канада вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 белорусских чиновников. 

Канада вслед за ЕС вводит санкции против белорусских чиновников

Фото: 24 Канал

На официальном сaйте Министерствa иностранных дел страны сообщается, что Канада и ЕС продолжают опасаться по поводу текущей ситуации в Беларуси. На официальном сайте государственного учреждения тaк же отмечают, что белорусские власти проводят политику репрессий и государственного насилия против публичных протестов и митингов, при этом нарушая права человека. В МИД Канады также уверены в фальсификации выборов президента Республики Белaрусь. 

"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Те, кто несет ответственность зa репрессии против народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных сaнкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский нaрод в его борьбе зa мир ", — сообщил глава МИД Канады  Франсуа-Филипп Шампань. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Евросоюз решил наказать Александра Лукашенко и его окружение санкциями. 


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Источник: https://www.canada.ca/en.html
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