Каким может быть сценарий выборов в Украине в 2025 году: мнение эксперта

Вопрос организации выборов в Украине остается открытым уже несколько лет, однако их проведение до сих пор выглядит маловероятным. Главной причиной задержки стало полномасштабное вторжение России, разрушившее привычные механизмы организации избирательного процесса. Об этом рассказал "Главреду" политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Выборы в Украине. Фото: 24 Канал

По его словам, даже если боевые действия завершатся в 2025 году, быстрое проведение выборов невозможно. По его словам, только на подготовительные процедуры, финансирование и организацию уйдет значительное время.

"Предположим, что война завершается в 2025 году. В таком случае подготовка к выборам по оптимистическому сценарию займет по меньшей мере до конца 2025 года, но вероятно — это будет весна 2026 года",— отметил Загородний.

Эксперт отмечает, что даже этот сценарий возможен только при условии, если формат завершения войны станет ясен. Однако пока перспективы мирного урегулирования остаются туманными.

"Процедурно все очень сложно. Особенно после разрушивших часть реестров кибератак вопрос электронного голосования практически закрыт. Поэтому выборы будут проходить в традиционном формате, требующем длительной подготовки — минимум три месяца предвыборной кампании, значительных ресурсов и времени",— пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина изучает опыт европейских стран в сфере избирательного права, включая внедрение электронного голосования. Однако из-за сложностей с безопасностью и техническими аспектами такой вариант пока выглядит недостижимым.

Тарас Загородний также отметил, что проведение выборов невозможно без завершения военного положения. Даже после его отмены нужно время на запуск избирательной кампании, которая продлится не менее 90 дней. Таким образом, даже в лучшем случае выборы могут пройти не раньше второй половины 2025 года.

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что на фоне продолжения боевых действий и отсутствия готовности России к переговорам, никаких предпосылок для проведения выборов пока нет.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина сможет начать демократические выборы только после достижения справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию