Как Украина должна противостоять режиму Лукашенко - мнение нардепа

BTC/USD
36608.44
ETH/USD
2594.59
LTC/USD
181.72
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По мнению народного депутата Украины VIII и IX созывов Алексея Гончаренко, которым он поделился с изданием "Комментарии", еще с августа прошлого года, когда Лукашенко незаконно захватил власть, стало понятно, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи:
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
Гончаренко отмечает, что первые два предложения в итоге были выполнены: правительство Украины закрыло авиасообщение с Беларусью, к тому же закрыло наше авиапространство для белорусских самолетов. Также была запрещена поставка белорусской и российской электроэнергии, правда всего лишь до 1 октября.
Народный избранник считает, не стоит забывать, что единственная нить, на которой держится этот режим – Путин, поэтому ни в коем случае нельзя ослаблять давление и на Россию, поскольку только действиями мы можем заставить режим Лукашенко освободить Романа Протасевича и других политзаключенных.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, увеличит ли остановка авиасообщения с Беларусью доходы Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости