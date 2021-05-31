Как Украина должна противостоять режиму Лукашенко - мнение нардепа

По мнению народного депутата Украины VIII и IX созывов Алексея Гончаренко, которым он поделился с изданием "Комментарии", еще с августа прошлого года, когда Лукашенко незаконно захватил власть, стало понятно, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи:



Александр Лукашенко - фото из открытых источников

"После инцидента с самолетом мы вместе с межфракционным объединением "За демократическую Беларусь" обратились к властям Украины со следующими предложениями касательно того, как наше государство должно реагировать на действия диктатора Лукашенко: немедленно остановить авиасообщение с Беларусью, прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украине, ввести персональные санкции против Лукашенко и его окружения и прекратить всяческий контакт с режимом, кроме вопросов, касающихся политзаключенных и беженцев", -заявил народный депутат.

Гончаренко отмечает, что первые два предложения в итоге были выполнены: правительство Украины закрыло авиасообщение с Беларусью, к тому же закрыло наше авиапространство для белорусских самолетов. Также была запрещена поставка белорусской и российской электроэнергии, правда всего лишь до 1 октября.

Народный избранник считает, не стоит забывать, что единственная нить, на которой держится этот режим – Путин, поэтому ни в коем случае нельзя ослаблять давление и на Россию, поскольку только действиями мы можем заставить режим Лукашенко освободить Романа Протасевича и других политзаключенных.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, увеличит ли остановка авиасообщения с Беларусью доходы Украины.

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