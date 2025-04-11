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Как прошел месяц "перемирия" с РФ: в МИД Украины ответили в цифрах

Андрей Сибига рассказал, что за месяц "перемирия" РФ запустила 70 ракет и тысячи "Шахедов"

сегодня, 12:58
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Кравцев Сергей

Для России типичное поведение – это ложь и манипуляции. Подтверждением этого есть то, что за месяц, после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня, противник запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов". Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Как прошел месяц "перемирия" с РФ: в МИД Украины ответили в цифрах

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Сегодня (11 апреля, — ред.) проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. Ровно месяц назад, 11 марта в Джидде, Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно", — отметил Андрей Сибига.

За это время страна-агрессор, по словам украинского министра, запустила: 70 ракет различных типов; более 2,2 тысячи беспилотников типа Shahed; более 6 тысяч управляемых авиационных бомб (КАБов).

"Это был ответ России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора. Уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры", — добавил министр.

Он отметил, что сегодня Россия является единственным препятствием на пути к миру, в связи с чем мир должен усилить давление против врага.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-na-misyac-vidmovi-rosiyi-vid-bezumovnogo-pripinennya-vognyu
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