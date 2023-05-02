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Как Китай и США будут делить Россию

Шкура российского медведя уже поделена между Пекином и Вашингтоном, считает Олег Жданов

2 мая 2023, 22:58
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Автор:

Константин Куликов

Как будет выстраивать Запад свои отношения с Китаем на построссийских территориях, после победы Украины, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как Китай и США будут делить Россию

США и КНР поделят РФ

По его мнению, Запад, инвестировавший в победу Украину, разделит с КНР сферы влияния в России или на построссийском пространстве.


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- Они разделят сферы влияния, — считает Олег Жданов. К этому решению и Запад, и Китай будет подталкивать большая российская территория, которую администрировать в одиночку каждому из них будет крайне тяжело. Второй фактор — уже существующие позиции Китая в Восточной и Западной Сибири. В частности, КНР имеет квоты по вывозу российского леса, выкачке пресной воды из Байкала для северного Китая, а также огромные участки российской территории отданные Китаю в долгосрочную аренду.

"Это может быть компромиссом в отношениях США и Китая", — считает Олег Жданов, говоря о будущем разделе России.

Эксперт также не исключает того, что в ходе последней Олимпиады негласные обязательства о китайской зоне интересов в Сибири были подписаны Путиным в обмен на поддержку Пекином его войны против Украины.

Тем временем, в Сети смеются над Путиным, попавшим в словесный конфуз. 

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"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года", — говорится в годовом отчете компании Match Group. 

Заявляя о приверженности правам человека, Match Group не стала делать подробные комментарии по поводу войны в Украине.




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