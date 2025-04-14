Кабмин просит чиновников ЕС приехать в Киев 9 мая: какая цель

Украинские власти пригласили европейских чиновников 9 мая в Киев, чтобы продемонстрировать дипломатическую силу в противовес ежегодному военному параду российского диктатора Владимира Путина в Москве в тот же день. Об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге, призвав их "продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Отдельно украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров коалиции, которые желают "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с Россией, добавил Сибига.

При топ-дипломат Украины не стал уточнять, где состоится эта встреча, идут дискуссии относительно возможного визита в Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили два дипломата ЕС на условиях анонимности.

В свою очередь лидеры Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии уже получили приглашения от российского диктатора Путина с предложением присоединиться к нему в Москве на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщают российские СМИ. Он не пригласил США и большинство стран-членов Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз должен как можно быстрее предоставить Украине оружие и увеличить давление на путинский режим, потому что, если российского диктатора Владимира Путина не остановить сейчас, он перенесет войну вглубь Европы. Такое заявление во время онлайн-выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.



