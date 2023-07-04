К России и Китаю присоединилась еще одна страна

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает секретариат ШОС.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. 9 июня 2017 года

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.



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Кроме того, лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии для присоединения к организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 17 сентября 2021 года был дан старт процедуре приёма в состав ШОС Ирана.

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн км², то есть 65 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно равна 3,5 млрд человек (2022 год), половина населения планеты. Экономика КНР — вторая экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года); экономика Индии — третья по ВВП.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

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