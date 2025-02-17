К концу этого страшного года Трамп останется ни с чем: какую стратегическую ошибку он совершил

Президент США Дональд Трамп, как честолюбивый деловой человек и талантливый торговый переговорщик, пытается за счет интересов Украины быстро договориться с российским правителем Владимиром Путиным для получения легкого дипломатического успеха. Игра, которую пытается вести Трамп, связана вовсе не с желанием заключить справедливый мир в Украине, передает портал "Комментарии" со ссылкой на мнение украинского политолога Виктора Небоженко.

Трамп готов легко пожертвовать интересами Украины - но поможет ли это ему в глобальной игре. Фото: Atlantic Council

"Главная цель Трампа — за счет ущемления национальных интересов Украины добиться дистанцирования России от Китая. Пекин внимательно следит за маневрами Трампа, наивно пытающегося решить проблему мира в Украине без участия Европы, Украины и Китая. Это большая стратегическая ошибка Трампа", — утверждает политолог.

Он предвидит, что, почувствовав удачу, Путин "легко переварит" уступки Трампа за счет Украины и в своих притязаниях пойдет дальше (отмена санкции, смена власти в Украине и странах Восточной Европы и т.д.), не отменив своего союза с Пекином.

"Так, к концу этого страшного года Трамп останется ни с чем, ни Газой, ни с Украиной, которой США все равно придется помогать, пока Европа не будет готова сопротивляться Путину", — убежден Небоженко.

Эксперт обращает внимание, что внутриполитическая ситуация в США. которая сложилась сейчас (или которую "сложили" республиканцы) благоволит Трампу.

"Пытаясь укрепить или захватить власть, ради великой цели "сделать Америку вновь великой", Трамп пользуется системным преимуществом — внутри Сената США у него есть республиканское большинство, которое покорилось президенту, но ненавидит (получившего при Трампе мощное влияние миллиардера Илона) Маска", — констатирует он.

Палату представителей возглавляет Майк Джонсон, который, по оценке политолога, "без власти Трампа не продержался бы и недели". В связи со своим положением Джонсон "полностью согласен" с тем, как Маск и Трамп резко ссужают конституционные полномочия и привилегии Конгресса США.

"Теперь Маску-Трампу осталось "нагнуть" американское правосудие и отомстить бывшему президенту Байдену-посадить сына Байдена в тюрьму. После этого можно смело договариваться с американским Deep State о разделении власти в Америке на новых условиях", — полагает Небоженко.

Ранее "Комментарии" писали, что пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп, президент США, может приехать в Россию в любое время, когда ему будет удобно.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она. Однако речь идет просто о поездке Зеленского по собственному графику, а не подготовке его встречи с представителями РФ и США. Тем временем вечером 16 февраля по Киеву начался визит президента Украины в ОАЭ.