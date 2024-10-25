Индонезия выразила намерение присоединиться к БРИКСу, что подтверждено заявлением Министерства иностранных дел этой страны.

Индонезия хочет присоединиться к БРИКС (фото из открытых источников)

"Индонезия стремится присоединиться к БРИКС в рамках своей независимой и активной внешней политики. Это не означает принадлежность к какому-либо блоку, а скорее активное участие в каждом международном форуме", — отметил министр иностранных дел Сугионо, известный, как и многие индонезийцы, только на имя, без фамилии.

Как сообщает Reuters, Индонезия, являющаяся четвертой по численности населения страной в мире, придерживается внеблоковой внешней политики. Президент Прабово Субианто, вступивший в должность в это воскресенье, неоднократно подчеркивал стремление поддерживать дружеские отношения со всеми странами, в том числе с Китаем и США, без присоединения к каким-либо военным блокам.

Сугионо также добавил, что участие в БРИКС отвечает основным программам правительства Индонезии, особенно в сфере обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, борьбы с бедностью и развития человеческих ресурсов. Он пояснил, что страна рассматривает БРИКС как платформу для продвижения интересов Глобального Юга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден испытал очередной громкий провал. В Казани 22-24 октября состоялся саммит БРИКС, на который Кремль возлагал надежды, пытаясь представить его как свидетельство "международной поддержки" России. Однако эти надежды не оправдались, отметил в эфире 24 канала член Республиканской партии США Борис Пинкус. При этом он считает, что БРИКС может представлять опасность для Соединенных Штатов.

По его словам, хотя БРИКС был инициирован Россией, сейчас ее влияние на это объединение значительно снизилось. Кроме России, в БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, а также новые члены – Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны составляют 45% населения мира и 35% мировой экономики.

