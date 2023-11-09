Израиль вводит "гуманитарные паузы" в секторе Газа

Израиль начиная с четверга, 9 ноября, будет ежедневно обеспечивать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере сектора Газа, чтобы позволить местным жителям покинуть зоны боевых действий. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби

По словам Кирби, объявление о паузах будет делаться за три часа.

"Израильтяне сказали нам, что в течение пауз в этих районах не будут проводиться никакие военные операции", — сказал он, назвав это решение шагом в правильном направлении.

Ожидается, что гуманитарные паузы дадут возможность жителям Газы выбраться из опасных районов, а также могут быть использованы для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников, отметил представитель Белого дома.

Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники.

В ответ на падение ХАМАС Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В рамках этой операции, по анклаву начали наноситься авиаудары, жертвами которых, по данным МОЗ сектора Газа, уже стали 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. ООН и арабские страны настаивали на прекращении авиаударов, а также отказе еврейского государства от проведения сухопутной операции в секторе Газа.

Тем временем, в Венгрии кое-что предложили Украине вместо вступления в ЕС.

В Крыму не будут делать аборты в частных клиниках.

А испанский гранд заинтересовался Довбиком: "Жирона" выставила ценник.