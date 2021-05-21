Израиль и Сектор Газа договорились о перемирии: подробности

Спустя 11 дней ожесточенных боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая. Договоренности, достигнутые при содействии властей Египта и Катара, приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Разрушения в Секторе Газа после ракетных обстрелов. Фото: ООН

В ООН призвали лидеров Израиля и Палестины соблюдать соглашение о прекращении огня, и начать диалог для устранения причин конфликта. Генеральный секретарь ООН пообещал содействие в переговорах обеим сторонам.



Переговоры Израиля и Палестины позволят "положить конец оккупации" и реализовать решение о двух государствах на основе резолюций ООН и международного права, уверен Гуттериш.



"Газа — неотъемлемая часть будущего палестинского государства, и нужно приложить все усилия, чтобы добиться национального примирения, которое положит конец расколу", — заявил генсекретарь ООН.

В результате боевых действий между Израилем и Сектором Газа, по данным ООН, погибли более 240 человек, тысячи — ранены. Больше всего жертв — среди жителей Сектора Газа — 208 палестинцев, в том числе 60 детей. В свою очередь в Минздраве Сектора Газа заявили о 220 убитых и более 1500 раненых, среди около 100 погибших — женщины и дети.



В армии Израиля сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой ХАМАС. Подобную систему ПВО планирует приобрести и Украина.

На перемирие уже отреагировал президент США Джо Байден. Он пообещал гуманитарную помощь жителям Сектора Газа. Ее предоставят палестинским властям, а не группировке ХАМАС, которую США считают террористической.



"Мы по-прежнему привержены работе с ООН и другими международными заинтересованными сторонами для оказания быстрой гуманитарной помощи, мобилизации международной поддержки для жителей Газы и усилий по восстановлению Газы", — заявил Байден.

На заседании военно-политического кабинета представители израильских спецслужб заявили, что в Секторе Газа остаются около 10 тыс. ракет. Большинство снарядов спрятаны в домах местных жителей, пишут израильские СМИ. Если армия Израиля попытается уничтожить ракетный арсенал группировки ХАМАС жертв со стороны мирного населения могут быть тысячи.

Еще до оглашения перемирия в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что рассматривают возможность возобновления авиаперелетов в Тель-Авив с 24 мая.

Как палестино-израильский конфликт может повлиять на Украину, "Комментарии" узнали у экспертов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!