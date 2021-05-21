Израиль и Сектор Газа договорились о перемирии: подробности

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Наталья Некрасова
Спустя 11 дней ожесточенных
боевых действий Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС
договорились о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая. Договоренности,
достигнутые при содействии властей Египта и Катара, приветствовал генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Разрушения в Секторе Газа после ракетных обстрелов. Фото: ООН
В ООН призвали
лидеров Израиля и Палестины соблюдать соглашение о прекращении огня, и начать диалог для устранения причин конфликта. Генеральный секретарь ООН пообещал
содействие в переговорах обеим сторонам.
Переговоры Израиля и
Палестины позволят "положить конец оккупации" и реализовать решение о двух
государствах на основе резолюций ООН и международного права, уверен Гуттериш.
В результате боевых
действий между Израилем и Сектором Газа, по данным ООН, погибли более 240
человек, тысячи — ранены. Больше всего жертв — среди жителей Сектора Газа — 208
палестинцев, в том числе 60 детей. В свою очередь в Минздраве Сектора Газа
заявили о 220 убитых и более 1500 раненых, среди около 100 погибших — женщины и
дети.
В армии Израиля
сообщили, что уничтожили более 100 км подземных оборонительных сооружений ХАМАС
и ликвидировали 200 боевиков группировки. Кроме того, система противовоздушной
обороны Израиля "Железный купол" перехватила 90% ракет, выпущенных группировкой
ХАМАС. Подобную систему ПВО
планирует приобрести и Украина.
На перемирие уже
отреагировал президент США Джо Байден. Он пообещал гуманитарную помощь жителям
Сектора Газа. Ее предоставят палестинским властям, а не группировке ХАМАС,
которую США считают террористической.
На заседании военно-политического кабинета представители израильских спецслужб заявили, что в Секторе Газа остаются около 10 тыс. ракет. Большинство снарядов спрятаны в домах местных жителей, пишут израильские СМИ. Если армия Израиля попытается уничтожить ракетный арсенал группировки ХАМАС жертв со стороны мирного населения могут быть тысячи.
Еще до оглашения перемирия в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что рассматривают возможность возобновления авиаперелетов в Тель-Авив с 24 мая.
Как палестино-израильский
конфликт может повлиять на Украину, "Комментарии" узнали у экспертов.
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