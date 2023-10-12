Израиль атаковал сопредельную страну: целые удары

Авиация Израиля нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, когда планировал садиться самолет из Ирана, на борту которого находился министр иностранных дел исламской республики. Об этом сообщают "Комментарии".

Сирия - союзник РФ

По данным СМИ, иранский самолет остался невредимым и вернулся в Иран, а аэропорты Сирии закрыты.

Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль Сирия уже обстреляла из минометов еврейское государство, ответный Израиль нанес артиллерийский удар по возможным целям.

Обе страны находятся до сих пор в состоянии войны, из-за захвата Израилем Голанских высот.

Западная их часть (две трети территории) была захвачена Израилем во время Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение. 25 марта 2019 года Дональд Трамп провозгласил признание США суверенитета Израиля над территориями Голанских высот. США является единственной страной в мире, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Израиль и Сирия все еще де-юре находятся в состоянии войны.

Сирия вместе с Ираном поддержали своими заявлениями атаку ХАМАС на Израиль. И Сирия, и Иран являются союзниками России.

Тем временем Трамп отреагировал на войну в Израиле — назвал боевиков "Хезболлы" очень умными.

В ЕС против того, чтобы сравнивать действия Израиля в Газе с действиями РФ в Украине.

А адвокат объяснил, что будет с мужчинами, добровольно не пришедшими в ТЦК.